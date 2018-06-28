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Составлен рейтинг самых любвеобильный болельщиков
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Составлен рейтинг самых любвеобильный болельщиков 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Специалисты метапоиска momondo.ru проанализировали данные и выяснили, кто из болельщиков на ЧМ-2018 больше всего готов к роману заграницей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Самыми флиртующими оказались поляки — 37 процентов мужчин из Польши признались, что знакомились и заводили отношения на отдыхе. Второе место в рейтинге любвеобильных иностранцев заняли бразильцы (36 процентов), а третье — аргентинцы (34 процента).
Наименее флиртующими эксперты назвали японцев (14 процентов) и южнокорейцев (10 процентов)
Также сотрудники сервиса выяснили, что только в 37 процентах случаев отношения, которые начались в отпуске, продолжаются после его завершения. Самыми надежными в этом плане оказались австралийцы — 59 процентов опрошенных подтвердили, что не разорвали курортный роман, а после них американцы (53 процента) и британцы (50 процентов).
Зато среди россиян всего 17 процентов не прекратили общение с партнером, вернувшись с отдыха. Другие 36 процентов сообщили, что завершили отношения, сославшись на расстояние. А оставшиеся 47 процентов прервали роман по другим причинам.
Ранее в июне главный редактор Sports.ru Юрий Дудь высказал мнение по поводу стереотипов о россиянках. Дудь обратил внимание, что пользователи сети непоследовательны в своих суждениях: они «жестко обожают» темнокожих спортивных звезд, но в то же время испытывают «жесткую брезгливость» по отношению к россиянкам, которые встречаются с иностранцами.
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