Инфантино эмоционально описал ЧМ-2018

Инфантино эмоционально описал проходящий ЧМ

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что весь мир следит за матчами чемпионата мира в России и восхищается великолепным праздником футбола.

«Весь мир следит за чемпионатом мира в России и восхищается тем, какой фантастический праздник футбола проходит в эти дни. Считаю, что футбол достаточно популярен в России, но после чемпионата мира, со всеми этими новейшими стадионами мирового класса, он станет еще популярнее. У меня нет сомнений», — передает РИА «Новости» слова Инфантино.

Он отметил, что чемпионат мира «проходит на потрясающем уровне».

«Когда я вижу счастливые лица всех этих людей, детей, приехавших в Россию со всего мира, я счастлив. Москва этим летом стала столицей не только России, но и всего мира, стала его сердцем, сердцем футбола», — сказал он.

Инфантино добавил, что российский футбол сделает еще один шаг вперед благодаря стадионам и инфраструктуре, созданной к чемпионату мира.