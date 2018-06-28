Ещё
Инфантино эмоционально описал ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Инфантино эмоционально описал проходящий ЧМ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что весь мир следит за матчами чемпионата мира в России и восхищается великолепным праздником футбола.
«Весь мир следит за чемпионатом мира в России и восхищается тем, какой фантастический праздник футбола проходит в эти дни. Считаю, что футбол достаточно популярен в России, но после чемпионата мира, со всеми этими новейшими стадионами мирового класса, он станет еще популярнее. У меня нет сомнений», — передает РИА «Новости» слова Инфантино.
Он отметил, что чемпионат мира «проходит на потрясающем уровне».
«Когда я вижу счастливые лица всех этих людей, детей, приехавших в Россию со всего мира, я счастлив. Москва этим летом стала столицей не только России, но и всего мира, стала его сердцем, сердцем футбола», — сказал он.
Инфантино добавил, что российский футбол сделает еще один шаг вперед благодаря стадионам и инфраструктуре, созданной к чемпионату мира.
«Футбол очень популярен в России. И благодаря новым великолепным стадионам и инфраструктуре футбол в стране сделает еще один шаг вперед», — сказал Инфантино.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Лоза утешил немцев историей о «непрухе» Побоявшийся привозить семью в Россию английский футболист передумал Тренер испанцев рассказал о настрое команды перед игрой со сборной России
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок213
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином78
Лоза утешил немцев историей о «непрухе»21
Россиянки покажут сборной Англии бесплатный стриптиз94
Россияне сделали прогноз на матч Россия — Испания9
Видео
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
00:51
Фанат-мем попросил у Путина гражданство
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:55
Бразильцы отпраздновали победу команды в московском метро
ЧМ по футболу 2018
00:16
Фанат в кокошнике и динозавр подрались на матче ЧМ
ЧМ по футболу 2018
01:10
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
ЧМ в России сенсационно лишился чемпионов мира
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:22
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение