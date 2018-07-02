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«Мы будем играть с лучшей командой на ЧМ»
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Тренер хорватов назвал сборную России лучшей командой на ЧМ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Главный тренер команды Хорватии Златко Далич выразил уверенность, что 7 июля в Сочи его подопечным предстоит сложный четвертьфинал против сборной России, которая является «великим соперником».
Далич поздравил свою команду с выходом в следующий этап, передает ТАСС.
«Я увезу из Нижнего Новгорода прекрасные воспоминания. У нас здесь был замечательный опыт», — сказал главный тренер команды Хорватии.
В то же время Далич отметил, что команде Хорватии важно «не растерять осторожность» перед игрой с российской командой, не расслабляться и не быть чересчур самоуверенными.
«Сборная России прошла в следующий этап, нам придется играть со сложным, великим соперником, — сказал Далич. — Я скажу ребятам, что мы будем играть с лучшей командой на чемпионате мира (…) Это будет зрелищная игра».
Он подчеркнул, что сборная России не прошла бы в четвертьфинал, не будь она хорошей командой.
Также тренер хорватов предположил, что в Сочи будет жаркая погода, что осложнит игру.
Накануне сборная России в матче 1/8 финала одержала победу над командой Испании.
В тот же день сборная Хорватии обыграла команду Дании, став соперником российской команды в четвертьфинале ЧМ, который пройдет 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил уверенность, что после выхода в четвертьфинал ЧМ для российских футболистов только начинается.
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