«Мы будем играть с лучшей командой на ЧМ»

Тренер хорватов назвал сборную России лучшей командой на ЧМ

Главный тренер команды Хорватии Златко Далич выразил уверенность, что 7 июля в Сочи его подопечным предстоит сложный четвертьфинал против сборной России, которая является «великим соперником».

Далич поздравил свою команду с выходом в следующий этап, передает ТАСС

«Я увезу из Нижнего Новгорода прекрасные воспоминания. У нас здесь был замечательный опыт», — сказал главный тренер команды Хорватии.

В то же время Далич отметил, что команде Хорватии важно «не растерять осторожность» перед игрой с российской командой, не расслабляться и не быть чересчур самоуверенными.

«Сборная России прошла в следующий этап, нам придется играть со сложным, великим соперником, — сказал Далич. — Я скажу ребятам, что мы будем играть с лучшей командой на чемпионате мира (…) Это будет зрелищная игра».

Он подчеркнул, что сборная России не прошла бы в четвертьфинал, не будь она хорошей командой.

Также тренер хорватов предположил, что в Сочи будет жаркая погода, что осложнит игру.

Накануне сборная России в матче 1/8 финала одержала победу над командой Испании.

В тот же день сборная Хорватии обыграла команду Дании, став соперником российской команды в четвертьфинале ЧМ, который пройдет 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.