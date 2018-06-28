Марокканцы пожаловались на судейство в России

Королевская марокканская футбольная федерация направила президенту ФИФА Джанни Инфантино письмо, в котором пожаловалась на судейство в матчах ЧМ-2018 в России, сообщает пресс-служба организации.
В письме, подписанном главой федерации Фоузи Лекджаа, говорится об ошибках арбитров в поединках сборной Марокко с национальными командами Португалии (0:1) и Испании (2:2).
«Хотим выразить своё возмущение несправедливостью, с которой столкнулась наша сборная после серьёзных судейских ошибок, повлёкших наш вылет на ранней стадии мирового первенства», — говорится в письме.
В матче с командой Португалии, который судил американец Марк Гейгер, марокканцы остались недовольны решениями в трёх эпизодах, включая гол нападающего Криштиану Роналду. В игре с Испанией, которую судил узбекистанец Равшан Ирматов, федерация Марокко пожаловались на пять эпизодов.
Также в письме марокканцы раскритиковали систему видеоповторов (VAR), которая, по их мнению, использовалось в пользу соперников.