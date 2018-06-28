Марокканцы пожаловались на судейство в России

Сборная Марокко пожаловалась ФИФА на судейство на ЧМ-2018 в России

Королевская марокканская футбольная федерация направила президенту ФИФА Джанни Инфантино письмо, в котором пожаловалась на судейство в матчах ЧМ-2018 в России, сообщает пресс-служба организации.

В письме, подписанном главой федерации Фоузи Лекджаа, говорится об ошибках арбитров в поединках сборной Марокко с национальными командами Португалии (0:1) и Испании (2:2).

«Хотим выразить своё возмущение несправедливостью, с которой столкнулась наша сборная после серьёзных судейских ошибок, повлёкших наш вылет на ранней стадии мирового первенства», — говорится в письме.

Также в письме марокканцы раскритиковали систему видеоповторов (VAR), которая, по их мнению, использовалось в пользу соперников.