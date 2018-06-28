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Президент Португалии предложил Трампу обсудить Роналду
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Президент Португалии предложил Трампу обсудить с Путиным Роналду 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза предложил главе США Дональду Трампу обсудить на встрече с российским лидером Владимиром Путиным футболиста Криштиану Роналду. Об этом сообщает ТАСС.
"Вы говорили о футболе, позвольте мне попросить вас кое о чем. У меня есть для вас предложение, если вы собираетесь встретиться с Путиным не забудьте ему сказать, что у Португалии лучший игрок в мире, которого зовут Криштиану Роналду", — сказал португальский лидер президенту США.
В ответ Трамп пошутил о том, что в случае, если Роналду будет претендовать на пост президента Португалии, то Соуза "не сможет его победить".
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