Президент Португалии предложил Трампу обсудить Роналду

Президент Португалии предложил Трампу обсудить с Путиным Роналду

"Вы говорили о футболе, позвольте мне попросить вас кое о чем. У меня есть для вас предложение, если вы собираетесь встретиться с Путиным не забудьте ему сказать, что у Португалии лучший игрок в мире, которого зовут Криштиану Роналду", — сказал португальский лидер президенту США.

В ответ Трамп пошутил о том, что в случае, если Роналду будет претендовать на пост президента Португалии, то Соуза "не сможет его победить".