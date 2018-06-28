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Марадона «объявил охоту» из-за слухов о своей смерти
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Марадона «объявил охоту» за слухи о своей смерти 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Легендарный футболист Диего Марадона назначил вознаграждение за информацию об источнике слухов о его смерти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката аргентинца Матиаса Морлу.
«Я дал указание обнародовать решение Марадоны предложить вознаграждение в размере 300 тысяч песо (около 10 тысяч долларов) всем, кто может предоставить правдивую и точную информацию об авторе аудиозаписей», — сказал он.
Ранее в одном из мессенджеров появилась аудиозапись, на которой человек с аргентинским акцентом говорит, что Диего Марадона был госпитализирован после матча Нигерия-Аргентина и там скончался от остановки сердца.
Во время телетрансляции матча видеокамеры неоднократно показывали бурную реакцию Марадоны на происходящее. После этого появилась запись, как аргентинцу стало плохо, и его под руки увели из ложи «Санкт-Петербург Арены».
Информация о госпитализации легенды футбола не подтвердилась. Представители Марадоны заявили, что у него произошел скачок артериального давления.
«Врачи рекомендовали ему не оставаться на вторую половину матча сборной Аргентины, но просить Марадону об этом — все равно, что просить сына не любить свою мать. Для него команда — его мать, и он никогда не оставит ее», — признался Матиас Морлу.
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