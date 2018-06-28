В Калиниграде завершился суперматч ЧМ

Бельгия обыграла Англию благодаря голу Янузая

На стадионе «Калиниград» состоялся матч 3-го тура группы G ЧМ-2018 между Англией и Бельгией. Победу в данной игре с минимальным счетом одержали бельгийы — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 51-й минуте игры, когда полузащитник Бельгии Аднан Янузай точно пробил из пределов штрафной в дальний верхний угол ворот соперника.

Обе сборные гарантировали себе выход в плей-офф еще до сегодняшней игры, но этим вечером выяснили, какая из команд выйдет из группы с первого места, а какая — со второго.

Итоговое турнирное положение в группе G: 1. Бельгия — 9 очков; 2. Англия — 6; 3. Тунис — 3; 4. Панама — 0.

Чемпионат мира-2018

Группа G. 3-й тур Калиниград. Стадион «Калиниград». 33 943 зрителя

Англия — Бельгия — 0:1 (0:0)

Гол: Янузай, 51.

Англия: Пикфорд, Джонс, Стоунс (Магуайр, 46), Роуз, Кэйхилл, Дайер, Лофтус-Чик, Делф, Александер-Арнолд (Уэлбек, 79), Варди, Рэшфорд.

Бельгия: Куртуа, Шадли, Боята, Вермален (Компани, 74), Дембеле, Дендонкер, Торган Азар, Феллайни, Янузай (Мертенс, 86), Тилеманс, Батшуайи.

Предупреждения: Тилеманс, 19; Дендонкер, 33.