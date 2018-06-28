Ещё
В Калиниграде завершился суперматч ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бельгия обыграла Англию благодаря голу Янузая 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
На стадионе «Калиниград» состоялся матч 3-го тура группы G ЧМ-2018 между Англией и Бельгией. Победу в данной игре с минимальным счетом одержали бельгийы — 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 51-й минуте игры, когда полузащитник Бельгии Аднан Янузай точно пробил из пределов штрафной в дальний верхний угол ворот соперника.
Обе сборные гарантировали себе выход в плей-офф еще до сегодняшней игры, но этим вечером выяснили, какая из команд выйдет из группы с первого места, а какая — со второго.
Итоговое турнирное положение в группе G: 1. Бельгия — 9 очков; 2. Англия — 6; 3. Тунис — 3; 4. Панама — 0.
Чемпионат мира-2018
Группа G. 3-й тур  Калиниград. Стадион «Калиниград». 33 943 зрителя
Англия — Бельгия — 0:1 (0:0)
Гол: Янузай, 51.
Англия: Пикфорд, Джонс, Стоунс (Магуайр, 46), Роуз, Кэйхилл, Дайер, Лофтус-Чик, Делф, Александер-Арнолд (Уэлбек, 79), Варди, Рэшфорд.
Бельгия: Куртуа, Шадли, Боята, Вермален (Компани, 74), Дембеле, Дендонкер, Торган Азар, Феллайни, Янузай (Мертенс, 86), Тилеманс, Батшуайи.
Предупреждения: Тилеманс, 19; Дендонкер, 33.
SPORT24.ru: последние новости
Шмейхель: "Неймар пока не достиг лучших кондиций" Лев прокомментировал возможность своей отставки после вылета Германии с ЧМ-2018 Хиддинк побывал на тренировке сборной России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сборная Германии» попросила убежище в России8
Целый материк остался без ЧМ22
Найдена неожиданная причина поражения Германии на ЧМ69
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином79
Определены все пары плей-офф ЧМ-20182
Видео
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
00:51
Фанат-мем попросил у Путина гражданство
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:55
Бразильцы отпраздновали победу команды в московском метро
ЧМ по футболу 2018
00:16
Фанат в кокошнике и динозавр подрались на матче ЧМ
ЧМ по футболу 2018
01:10
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
ЧМ в России сенсационно лишился чемпионов мира
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:22
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение