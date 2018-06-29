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«Нам не понравилось в Калининграде только одно…»
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Наставник сборной Англии рассказал, чем его не устроил Калининград 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт прокомментировал поражение своей команды в матче третьего тура чемпионата мира — 2018 против Бельгии, передает "РИА Новости".
Игра проходила на стадионе "Калининград Арена" и завершилась победой бельгийцев со счетом 1:0.
"Мы знаем, что болельщики приехали сюда с удовольствием. Там, где я был, это и местные парки, и стадион, и гостиница, там мне понравилось. Нам не понравилось только проигрывать здесь. Но опыт нахождения в городе просто поразительный", — заявил тренер.
В матче 1/8 финала ЧМ-2018 команда "трех львов" встретится с Колумбия. Игра пройдет 3 июня.
Ранее Саутгейт призвал британские СМИ говорить о гостеприимстве России.
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