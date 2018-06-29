«Нам не понравилось в Калининграде только одно…»

Наставник сборной Англии рассказал, чем его не устроил Калининград

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Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт прокомментировал поражение своей команды в матче третьего тура чемпионата мира — 2018 против Бельгии, передает "РИА Новости" Игра проходила на стадионе "Калининград Арена" и завершилась победой бельгийцев со счетом 1:0. "Мы знаем, что болельщики приехали сюда с удовольствием. Там, где я был, это и местные парки, и стадион, и гостиница, там мне понравилось. Нам не понравилось только проигрывать здесь. Но опыт нахождения в городе просто поразительный", — заявил тренер. В матче 1/8 финала ЧМ-2018 команда "трех львов" встретится с Колумбия. Игра пройдет 3 июня. Ранее Саутгейт призвал британские СМИ говорить о гостеприимстве России.