Вратарь Лунев назвал Черчесова тремя словами

Вратарь сборной России охарактеризовал Черчесова тремя словами

"Хороший, лучший, топ", — ответил игрок на просьбу охарактеризовать наставника тремя словами.

Под руководством 54-летнего специалиста сборная России вышла в 1/8 финала чемпионата мира — 2018. За выход в четвертьфинал турнира россияне поспорят с командой Испании.

Матч с испанцами состоится 1 июля на столичном стадионе "Лужники".

Ранее защитник сборной Испании назвал сильные стороны команды России.