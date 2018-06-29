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Вратарь Лунев назвал Черчесова тремя словами
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Вратарь сборной России охарактеризовал Черчесова тремя словами 

Газета.Ru 8 часов назад
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев поделился мнением о главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове, передает "СЭ".
"Хороший, лучший, топ", — ответил игрок на просьбу охарактеризовать наставника тремя словами.
Под руководством 54-летнего специалиста сборная России вышла в 1/8 финала чемпионата мира — 2018. За выход в четвертьфинал турнира россияне поспорят с командой Испании.
Матч с испанцами состоится 1 июля на столичном стадионе "Лужники".
Ранее защитник сборной Испании назвал сильные стороны команды России.
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Комментарии44  Ещё 6 источников 
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