«Накидываются невоспитанные фанаты»: крик души иностранок

Позитивный настрой продавцов с Кузнечного рынка в преддверии матча Россия — Испания в 1/8 финала чемпионата мира, домогательства фанатов прямо возле стадионов, тройная проверка с немецкой овчаркой перед тренировкой сборной России и «забытый временем Калининград» — «Газета.Ru» рассказывает, о чем пишет иностранная пресса накануне стадии плей-офф мундиаля.

Российский оптимизм: «Испания уже не та, что в 2008»

Статья с таким заголовком вышла в популярной испанской газете AS. Специальный корреспондент в России Ариц Габилондо отметил позитивный настрой местных жителей в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира с Испанией.

«Футбольная атмосфера остается позитивной и только прибавляет в этом качестве по мере приближения матча — самого важного для России за долгие годы. Встреча с Испанией в плей-офф не была воспринята здесь с негативом — между игрой с «красной фурией» и с Португалией во главе с Криштиану Роналду не было большой разницы.

Местные издания выходили с заголовками «No pasaran», демонстрируя великолепные познания испанского языка и выделяя среди ключевых игроков сборной соперника Иско и Иньесту.

На улицах главных городов России витает ощущение чуда. В первых двух матчах группового этапа местная сборная удивила высочайшим темпом игры, в то время Испания действовала ровно наоборот»., — пишет журналист.

По его словам, россияне, выступая дома — и особенно в «Лужниках», способны на все. На матче открытия на этой арене собралось 82 тысячи зрителей. Скорее всего, такое же количество придет и на матч 1/8, а испанцев среди них будет максимум 2 тысячи, делится расчетами автор заметки.

«Во втором крупном городе России Санкт-Петербурге ожидания победы над Испанией так же сильны, как в Москве. Продавцы на Кузнечном рынке предсказывают триумф местной сборной со счетом 2:0. В одной из парикмахерских здесь даже поставили телевизор, чтобы клиенты могли смотреть матчи мундиаля, пока их обслуживают.

«Мы не думали, что Россия пройдет так далеко. Испания превосходит [соперника] и по идее должна победить, однако посмотрим — может, мы преподнесем еще один сюрприз», — говорит владелец заведения.

В этом состоит величие мундиаля, который свел в поединке Россию с Испанией, — эта встреча вдохновляет всю страну-хозяйку чемпионата мира: от Владимира Путина до последнего продавца фруктов в Санкт-Петербурге», — заключил Габилондо.

«Россия может гордиться собой»

Коллега Габилондо по изданию AS Томас Ронсеро в своей колонке «Испания — на шелковом пути» порассуждал о том, как повезло «красной фурии» с жребием: Россия, мол, не является для нее серьезным препятствием, да и на следующих стадиях можно получить в соперники максимум такие команды, как Хорватия и Колумбия, которые не считаются фаворитами мундиаля.

Тем не менее, сеньор Ронсеро отметил в материале и кое-что положительное для россиян.

«Хорошо то, что в другой ветке плей-офф должны будут встретиться уругвайцы с портуальцами (Луис Суарес и Диего Годин против Криштиану Роналду), бразильцы с мексиканцами (может, Неймар наконец-то проявит себя?), аргентинцы с французами (Лионель Месси против Антуана Гризманна) и бельгийцы (открытие чемпионата мира прямо сейчас) с японцами.

Лучше не беспокоить эту внушительную компанию до финала, который состоится в Москве 15 июля.

Мне очень нравится этот мундиаль. Групповой этап турнира был самым увлекательным из всех, что я помню, — а я смотрю чемпионаты мира с мирового первенства 1974 года в Германии.

К тому же система видеопомощи арбитрам (VAR) действительно стала вспомогательным фактором, помогающим избежать вопиюще неверных решений. Россия может гордиться собой. Ее домашний чемпионат мира придает футболу блеска», — признал Ронсеро.

«Все время находятся невоспитанные фанаты»

Журналистка итальянской вещательной компании Mediaset Мария Гомес решила добавить ложку дегтя в бочку меда и посвятила целый сюжет проблеме «домогательств» со стороны болельщиков во время работы в эфире.

Гомес освещает атмосферу вокруг стадионов и часто взаимодействует с болельщиками, либо записывает сюжеты на улице возле скопления фанатов. Женщина уверяет, что с каждым случаем приставаний ее раздражение растет.

«Постоянно появляются новости о том, как беспокоят девушек-репортеров, к которым принадлежу и я, во время работы на улице.

Все время находятся невоспитанные и не награжденные особым умом фанаты, которые накидываются на нас и пытаются поцеловать, пока мы работаем.

Поначалу мы организовывали прямые включения возле стадионов, но затем перестали это делать, потому что узнали, что подобная участь уже постигла колумбийскую, бразильскую и немецкую журналистку», — заявила Гомес.

Estamos viendo demasiadas imágenes de acoso durante #Rusia2018 Esta vez, un aficionado intenta darle un beso a la periodista brasileña de O Globo, Julia Guimaraes. En serio, ¿no les da vergüenza? pic.twitter.com/CwGwBGHRvD— José M. Amorós #Rusia2018🏆 (@JoseMAmoros) 24 июня 2018 г.

Остается надеяться, что чрезмерная фанатская любовь останется самой серьезной проблемой, с которой столкнулись иностранные журналистки во время мундиаля в России.

Сборная России прячется в бункере

В другом издании El Mundo отметили закрытость сборной России от внимания прессы. «Никаких шуток в российском бункере» — такой заголовок журналисты придумали для своего материала о посещении тренировки подопечных Станислава Черчесова

«Охранники команды России совсем не расположены к тому, чтобы становиться с тобой друзьями. Черный, изъеденный молью костюм, галстук в 34 градуса жары и краткие, но весьма настойчивые указания.

Чтобы войти на тренировочную базу в Новогорске, нужно трижды показать аккредитацию журналиста и открыть свой рюкзак, чтобы немецкая овчарка и два крепких охранника осмотрели его содержание.

А ведь еще необходимо пройти около километра, чтобы добраться до тренировочного поля. И неважно, что на самом деле поле очень близко ко входу, метрах в 50.

«Вы должны сделать круг», — механически повторяют в сторожевой будке, не проявляя никакого желания услышать что-то, кроме своих инструкций.

«Лучше их не злить, — говорит испанский корреспондент, который больше 20 лет работает в России. — Вчера один из охранников чуть не отобрал у меня аккредитацию».

Таким получился репортаж журналистов El Mundo из Новогорска. Любопытно, что от российских коллег жалоб о чересчур строгом досмотре никогда не поступало. Судя по всему, такие усиленные меры предосторожности стали сюрпризом только для беспечных и дружелюбных испанцев, непривычных к повышенной бдительности российских стражей порядка.

«Время забыло Калининград»

«Место, забытое временем: добро пожаловать в Калининград» — с таким заголовком вышла статья в британском издании The Sun. В Калининграде сборная Англии провела свой последний матч группового этапа против Бельгии (0:1), так что неудивительно, что журналисты решили поведать своим читателям об этом городе.

«Английская сборная приехала в город призраков. Раньше Калининград был древним немецким городом под названием Кенигсберг. Британская авиация разбомбила его 70 лет назад, и нанесенный урон все еще можно заметить повсюду.

Затем город превратился в забытое временем место. Он достался СССР, небольшое количество коренных немцев бежало или было изгнано, а город был назван в честь сподвижника Сталина Михаила Калинина . Вместо того, чтобы перестроить Калининград, советские власти сделали из него архитектурную утопию (как они ее понимали) с широкими дорогами и высокими блоками зданий. Эти брутальные дома составили мрачный фон матча Англии и Бельгии.