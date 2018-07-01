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Названо главное преимущество сборной РФ над соперниками
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Испанские СМИ рассказали о главном преимуществе сборной России над своими соперниками 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress
В испанском издании отметили, что такой поддержки со стороны болельщиков, как у россиян, нет ни у одной команды ЧМ-2018
Журналисты издания ABC постарались спрогнозировать исход матча между предстоящим матчем между сборными России и Испании.
По их мнению, игра двух команд окажется нелегкой и неоднозначной. Так, в газете заявили, что испанцы превосходят россиян по технике игры, однако на стороне сборной России огромное количество футбольных болельщиков, в десятки раз превосходящее приехавших поддержать испанскую команду фанатов, благодаря которым спортсмены будут чувствовать себя увереннее.
Журналисты выразили опасения, что из-за этого арбитры будут чувствовать на себе дополнительное давление.
Напомним, первого июля сборная России проведет матч 1/8 финала домашнего чемпионата мира против Испании. Игра начнется в 17:00 по московскому времени в «Лужниках».
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