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Россиянин вошел в символическую сборную группового этапа
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Игрок сборной России вошел в символическую сборную группового этапа ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Защитник сборной России Марио Фернандес вошел в символическую сборную группового этапа чемпионата мира 2018 года по версии журналиста Bleacher Report Сэма Тига, сообщает "Советский спорт".
Также в сборную вошел защитник "Краснодара" и команды Швеции Андреас Гранквист.
Сборная группового этапа ЧМ-2018: Чо Хен У (Южная Корея), Марио Фернандес (Россия), Диего Годин (Уругвай), Андреас Гранквист (Швеция), Юссуф Сабали (Сенегал), Н'Голо Канте (Франция), Филиппе Коутиньо (Бразилия), Лука Модрич (Хорватия), Иско (Испания), Нордин Амрабат (Марокко), Гарри Кейн (Англия).
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