Черчесова хотят видеть главным тренером Польши

Польское издание Polsat Sport считает, что наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов должен заменить Адама Навалку на посту главного тренера польской национальной команды.
«Черчесов — человек с характером, который вывел сборную России в плей-офф ЧМ-2018. Он хорошо знает польский рынок, язык для него не будет проблемой», — говорится в сообщении.
Навалка возглавил сборную Польши в 2013 году. Под его руководством команда впервые в своей истории в 2016 году вышла в 1/4 финала чемпионата Европы.
Черчесов возглавил российскую сборную в 2016 года. На домашнем ЧМ-2018 его подопечные пробились в 1/8 финала, где сыграют с командой Испании. Матч пройдёт 1 июля в «Лужниках».
Ранее Навалка не стал комментировать свою возможную отставку с поста главного тренера сборной Польши.