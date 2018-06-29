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Черчесова хотят видеть главным тренером Польши
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Польские СМИ считают, что Черчесов должен возглавить сборную Польши 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Польское издание Polsat Sport считает, что наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов должен заменить Адама Навалку на посту главного тренера польской национальной команды.
«Черчесов — человек с характером, который вывел сборную России в плей-офф ЧМ-2018. Он хорошо знает польский рынок, язык для него не будет проблемой», — говорится в сообщении.
Навалка возглавил сборную Польши в 2013 году. Под его руководством команда впервые в своей истории в 2016 году вышла в 1/4 финала чемпионата Европы.
Черчесов возглавил российскую сборную в 2016 года. На домашнем ЧМ-2018 его подопечные пробились в 1/8 финала, где сыграют с командой Испании. Матч пройдёт 1 июля в «Лужниках».
Ранее Навалка не стал комментировать свою возможную отставку с поста главного тренера сборной Польши.
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