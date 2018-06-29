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Швеция раздумала бойкотировать ЧМ в России
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Швеция раздумала бойкотировать ЧМ в России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем анонсировала приезд на чемпионат мира по футболу в Россию членов правительства страны, несмотря на ранее объявленный бойкот мундиалю из-за «дела Скрипалей», пишет Aftonbladet.
Вальстрем отметила, что шведские власти отказывались ехать на чемпионат мира по футболу после инцидента в Солсбери «в знак солидарности с Великобританией», однако по согласованию с Лондоном и Копенгагеном было принято решение поддержать сборную страны на ЧМ в России, передает ИноТВ.
Глава шведского МИД добавила, что решение Стокгольма о бойкоте ЧМ касалось только церемонии открытия. «Мы никак не меняли нашу позицию, мы последовательно выдерживали свой курс и говорили, что мы бойкотируем церемонию открытия в знак солидарности с Великобританией по делу Скрипалей», — добавила она.
«В сложившемся положении мы считаем важным иметь возможность поболеть за нашу команду», — сказала она.
При этом Вальстрем отказалась уточнить, когда было принято это решение — до или после побед шведской сборной на ЧМ. Она отметила лишь, что выход команды в 1/8 финала «сделал вопрос актуальнее».
Вальстрем подчеркнула, что для поездки в Россию нашлось очень много добровольцев — «целое правительство».
Напомним, 3 июля Швеция сыграет против Швейцарии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
Ранее провал бойкота ЧМ в России признала Литва. Западные СМИ писали о провале бойкота чемпионата еще до его начала.
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