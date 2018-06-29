Швеция раздумала бойкотировать ЧМ в России

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем анонсировала приезд на чемпионат мира по футболу в Россию членов правительства страны, несмотря на ранее объявленный бойкот мундиалю из-за «дела Скрипалей», пишет Aftonbladet.

Вальстрем отметила, что шведские власти отказывались ехать на чемпионат мира по футболу после инцидента в Солсбери «в знак солидарности с Великобританией», однако по согласованию с Лондоном и Копенгагеном было принято решение поддержать сборную страны на ЧМ в России, передает ИноТВ.

Глава шведского МИД добавила, что решение Стокгольма о бойкоте ЧМ касалось только церемонии открытия. «Мы никак не меняли нашу позицию, мы последовательно выдерживали свой курс и говорили, что мы бойкотируем церемонию открытия в знак солидарности с Великобританией по делу Скрипалей», — добавила она.

«В сложившемся положении мы считаем важным иметь возможность поболеть за нашу команду», — сказала она.

При этом Вальстрем отказалась уточнить, когда было принято это решение — до или после побед шведской сборной на ЧМ. Она отметила лишь, что выход команды в 1/8 финала «сделал вопрос актуальнее».

Вальстрем подчеркнула, что для поездки в Россию нашлось очень много добровольцев — «целое правительство».

Напомним, 3 июля Швеция сыграет против Швейцарии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Ранее провал бойкота ЧМ в России признала Литва. Западные СМИ писали о провале бойкота чемпионата еще до его начала.