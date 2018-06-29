Хамес может пропустить матч с Англией

Хамес Родригес может пропустить матч с Англией в 1/8 финала ЧМ-2018 из-за травмы

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес может пропустить матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года в России с Англией из-за травмы.

«Я крайне озабочен, это очень сложная ситуация для моей команды. Не стал говорить об этом на пресс-конференции потому, что эта новость могла затмить все остальное. Но могу сказать, что мы в некомфортном положении», — приводит Sky Sports слова главного тренера сборной Колумбии Хосе Пекермана

Он отметил, что пока сложно сказать, новая-ли это травма, или рецидив старой.

«До сих пор он тренировался с нами, как обычно, оставался на исполнение штрафных и пенальти после тренировок. Он был в форме, но теперь я не знаю, в каком он состоянии. Надеюсь, мы услышим хорошие новости после обследования», — добавил специалист.

Родригес, вышедший в стартовом составе сборной Колумбии, был заменён на Луиса Мурьеля уже на 31-й минуте матча с Сенегалом.

Матч 1/8 финала чемпионата мира Колумбия — Англия состоится 3 июля в Москве на «Открытие Арене».

Ранее защитник сборной Бразилии Марсело рассказал о своей травме.