Ещё
Радость российских болельщиков приняли за гром
Далее:
Читайте также:
Ещё

Радость российских болельщиков приняли за гром 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура написала в Twitter, что приняла за гром рев российских болельщиков после гола нападающего сборной России Артема Дзюбы в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании.
«Ничего себе, какая атмосфера этим вечером в «Лужниках». Думала, что после гола Артема Дзюбы я услышала гром, но это был рев российских болельщиков», — написала Самура.
1 июля сборная России обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. На 41-й минуте встречи Дзюба реализовал пенальти, однако в основное и дополнительное время команды победителя не выявили. В серии пенальти точнее оказались российские футболисты — 4:3. Голкипер Игорь Акинфеев отразил два одиннадцатиметровых удара.
Сборная России в четвертьфинале сыграет со сборной Хорватии. Матч 1/4 финала с участием российской команды пройдет 7 июля в Сочи. Начало в 21:00 по московскому времени.
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Комментарии  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Запад отреагировал на триумф сборной России77
«Да просто повезло»: известный футболист осудил Черчесова518
Шаурма и кокошники матча Россия — Испания19
«Испанцы должны были выиграть»349
Украинцы массово болеют за Россию281
Видео
03:34
«Да просто повезло»: известный футболист осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:23
«Мы будем играть с лучшей командой на ЧМ»
Футбол Прочее
10:08
Объявлен состав сборной России на матч против Испании
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:28
Как Запад отреагировал на триумф сборной России
Футбол Статьи
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:54
Спортивные рекорды, которые невозможно побить
Летние виды спорта
04:09
Медведева закрутила роман с финалистом «Голоса»
Фигурное катание Прочее
01:57
«Испанцы должны были выиграть»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:08
«Поставьте к Дзюбе Смолова — и мы разорвем испанцев»
Статьи Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение