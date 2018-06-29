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Россиянам рекомендовали не тренироваться в «Лужниках»
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ФИФА рекомендовала сборной России не тренироваться в «Лужниках» перед 1/8 финала ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Международная федерация футбола (ФИФА) рекомендовала сборной России не тренироваться на стадионе "Лужники" перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Испании, сообщает ТАСС.
"ФИФА рекомендовала сборной России провести тренировку в Новогорске, а не в "Лужниках". ФИФА пытается уравнять условия, поскольку мы уже играли в "Лужниках", а испанцы — нет", — сказал пресс— атташе российской команды Игорь Владимиров.
Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
"Газета.Ru" проводит онлайн-трансляцию главных событий 16-го дня чемпионата мира по футболу.
Ранее липецкий губернатор объяснил провал Германии на ЧМ местью убитых в мировых войнах.
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