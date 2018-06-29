Песков высказался о возможности приезда Трампа на ЧМ

Песков прокомментировал возможность приезда Трампа на ЧМ

Москва рада видеть на матчах Чемпионата мира по футболу всех желающих, но специальной задумки пригласить президента США Дональда Трампа на финальный матч мундиаля нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

«Нет, такой специальной задумки нет. Хельсинки, действительно, готовятся. Это серьезная подготовка, вы это знаете. Встречу многие ждут. Предстоит очень серьезный разговор по очень непростым вопросам», — сказал он, отвечая на вопрос, не планирует ли российская сторона пригласить Трампа на финальный матч ЧМ-2018, передает РИА «Новости».

В то же время он напомнил, что в Москве на ЧМ «будут рады видеть всех желающих глав государств, правительств, монархов».

Песков также отметил, что Путин не сможет посетить футбольный матч Россия — Испания, который пройдут 1 июля в Москве.

«График Путина, к сожалению, не позволяет ему присутствовать на этом матче. Изначально график предусматривал и предусматривает до сих пор посещение Путиным открытия и закрытия чемпионата мира по футболу. Но, безусловно, как и все российские болельщики, он будет болеть за наших», — сказал Песков журналистам.

Отдельной встречи президента с королем Испании Фелипе VI, приезжающим на чемпионат мира по футболу, также не планируется.

«График короля предусматривает достаточно краткое пребывание в Москве, по сути, он прилетит только на матч и после этого сразу покинет Российскую Федерацию. Безусловно, в Москве будут очень рады приезду короля Испании», — сказал Песков.

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, вероятно, встретятся в городе-спутнике Хельсинки — Вантаа 16 июля. Они пробудут там один день.