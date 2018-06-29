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Песков высказался о возможности приезда Трампа на ЧМ
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Песков прокомментировал возможность приезда Трампа на ЧМ 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: ТАСС
Москва рада видеть на матчах Чемпионата мира по футболу всех желающих, но специальной задумки пригласить президента США Дональда Трампа на финальный матч мундиаля нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, такой специальной задумки нет. Хельсинки, действительно, готовятся. Это серьезная подготовка, вы это знаете. Встречу многие ждут. Предстоит очень серьезный разговор по очень непростым вопросам», — сказал он, отвечая на вопрос, не планирует ли российская сторона пригласить Трампа на финальный матч ЧМ-2018, передает РИА «Новости».
В то же время он напомнил, что в Москве на ЧМ «будут рады видеть всех желающих глав государств, правительств, монархов».
Песков также отметил, что Путин не сможет посетить футбольный матч Россия — Испания, который пройдут 1 июля в Москве.
«График Путина, к сожалению, не позволяет ему присутствовать на этом матче. Изначально график предусматривал и предусматривает до сих пор посещение Путиным открытия и закрытия чемпионата мира по футболу. Но, безусловно, как и все российские болельщики, он будет болеть за наших», — сказал Песков журналистам.
Отдельной встречи президента с королем Испании Фелипе VI, приезжающим на чемпионат мира по футболу, также не планируется.
«График короля предусматривает достаточно краткое пребывание в Москве, по сути, он прилетит только на матч и после этого сразу покинет Российскую Федерацию. Безусловно, в Москве будут очень рады приезду короля Испании», — сказал Песков.
Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, вероятно, встретятся в городе-спутнике Хельсинки — Вантаа 16 июля. Они пробудут там один день.
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