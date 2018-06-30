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Швеция передумала бойкотировать ЧМ
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Шведские власти отказались от бойкота ЧМ в России после успеха сборной 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Правительство Швеции отказалось от бойкота чемпионата мира — 2018 в России, сообщает "Советский спорт".
Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем отметила, что бойкот распространялся только на церемонию открытия мирового первенства.
Однако издательство Aftonbladet утверждает, что правительство планировало отказаться от посещения турнира в целом.
"Мы были совершенно последовательны после того, как объявили о бойкоте церемонии открытия чемпионата мира в знак солидарности с Великобританией в связи с делом Скрипаля.
Мы сделали это вместе с остальными странами. В данной же ситуации считаем важным поддержать нашу команду. Приняли это решение после консультаций, например, с представителями Дании", — сказала Вальстрем.
Таким образом, шведские министры посетят матч национальной сборной против команды Швейцарии, который состоится 3 июля в Санкт-Петербурге.
Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт анонсировал серию фильмов о допинге в бразильском футболе за день до матча команды в 1/8 финала чемпионата мира — 2018.
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