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Неймара обвинили в частых падениях на землю
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Игрок сборной Мексики Гуардадо: Неймар часто валится на землю 

Вести.Ru 53 минуты назад
Фото: Reuters
Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо в преддверии матча 1/8 финала против бразильцев высказался об игре лидера пятикратных чемпионов мира Неймаре. Мексиканец считает, что судьи должны пресекать неспортивное поведение звездного форварда.
"Все мы знаем, кто такой Неймар. Но не мне и не моей команде судить его. Оценку должны давать арбитры и ФИФА. Мы знаем, что этот игрок любит сгущать краски при фолах. Он часто валится на землю. Но таков его стиль игры. Пресекать это должен арбитр, а не мы", — цитирует Гуардадо Sports.ru.
Напомним, что во встрече Бразилия — Коста-Рика Неймар картинно упал в чужой штрафной и заработал пенальти. Однако после видеопросмотра спорного эпизода судья отменил свое первоначальное решение.
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