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«Бельгия оказалась эффективнее нас»
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Тренер Бразилии Тите: Бельгия оказалась эффективнее нас 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: www.vesti.ru
Главный тренер сборной Бразилии Тите после проигрыша в четвертьфинале чемпионата мира команде Бельгии (1:2) отметил, что соперник оказался более эффективным и рациональным в своих атакующих действиях.
"Матч выдался выдающимся. При большом владении мячом мы имели массу возможностей, — сказал Тите, слова которого приводит Спорт24.Ru. — Бельгия играла более рационально и эффективно, чем мы. Они лучше распоряжались своими шансами и превращали их в голы. Отмечу также и вратаря Бельгии Куртуа, который спасал свою команду раз за разом, выполнив невероятное количество спасений. Несмотря на всю боль, которую я ощущаю, это был великолепный матч!"
Бразилия покидает чемпионат мира в России. На текущем турнире "пентакампеоны" провели пять поединков, добившись трех побед, еще один раз сыграв вничью и единожды проиграв.
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