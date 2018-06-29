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Красную площадь оставили без мексиканского карнавала
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Мэрия Москвы не согласовала проведение мексиканского карнавала на Красной площади 

ТАСС 1 час назад
Фото: EPA
Власти Москвы не согласовали проведение Национальным домом болельщиков Мексики карнавала на Красной площади, поскольку здесь уже проходят другие мероприятия, приуроченные к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе столичного Департамента безопасности и противодействия коррупции.
Ранее организаторы анонсировали, что карнавал начнется в 16:00 в Доме Мексики в Гостином дворе и завершится у парка ФИФА на Красной площади.
"Проведение мексиканского карнавала на Красной площади департаментом не согласовано, поскольку там уже размещена площадка парка футбола чемпионата мира. Кроме того, в связи с указом президента до 25 июля на территории Москвы действуют ограничения по проведению массовых мероприятий", — сказал собеседник агентства.
Как сообщили ТАСС в Национальном доме болельщиков Мексики Una Probadita de Mexico, специальное представление в рамках мексиканского Дня мертвых" перенесено из "Парка футбола" на Красной площади в Гостиный двор. После этого карнавальное шествие пройдет на улице Ильинка около Гостиного двора, уточнили представители организаторов мероприятия.
Ранее сообщалось, что под аккомпанемент мексиканских фольклорных музыкантов мариачи и карнавальные "танцы скелетов" ознакомят москвичей и гостей столицы с праздником Дня мертвых, который ежегодно отмечается в ряде стран Латинской Америки. Как сообщили в посольстве Мексики в РФ, парад и карнавал пройдет в Москве 29 июня в дни чемпионата мира по футболу.

О празднике и парке футбола

Праздник, посвященный памяти умерших, проходит ежегодно 1-2 ноября в Мексике, Гватемале, Никарагуа, Гондурасе, Сальвадоре. В 2003 году он был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. В эти дни устраивается карнавал, готовятся сладости в виде черепов и фигурок одетых женских скелетов.
В турнирной таблице группы F сборные Швеции и Мексики набрали по 6 очков и вышли в плей-офф чемпионата мира. В 1/8 финала мексиканцы встретятся с бразильцами.
Парк футбола чемпионата мира на Красной площади открылся 21 июня. Здесь он будет работать до завершения турнира. Парк начал свой путь 24 марта в Сочи, после чего каждые выходные перемещался по городам чемпионата мира — Ростов-на-Дону, Волгоград, Саранск, Самара, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Калининград. Здесь проходят мастер-классы и автограф-сессии зарубежных и российских звезд футбола, игры на открытом воздухе. Болельщики могут поучаствовать в мультимедийных викторинах и попробовать свои силы на футбольных аттракционах.
Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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