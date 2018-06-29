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В сборную России прибыли допинг-офицеры
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В сборную России прибыли допинг-офицеры 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
На базу сборной России в Новогорске прибыли представители допинг-контроля ФИФА, сообщила пресс-служба российской команды.
«Быстро сдадим все анализы и продолжим подготовку к важнейшей игре с Испанией!» — сообщается в Twitter сборной.
Напомним, ранее ФИФА официально сообщила, что не обнаружила доказательств нарушений антидопинговых правил игроками сборной России и сообщила результаты своего расследования Всемирному антидопинговому агентству. ВАДА согласилось с решением футбольной ассоциации закрыть дело.
При этом в антидопинговом агентстве США требуют более тщательной проверки на допинг российских футболистов. Британские СМИ также намекнули на то, что в сборной России якобы может быть допинг.
В воскресенье россиянам предстоит игра 1/8 финала со сборной Испании. Матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники» в 17.00.
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