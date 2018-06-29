В сборную России прибыли допинг-офицеры

На базу сборной России в Новогорске прибыли представители допинг-контроля ФИФА, сообщила пресс-служба российской команды.

«Быстро сдадим все анализы и продолжим подготовку к важнейшей игре с Испанией!» — сообщается в Twitter сборной.

Напомним, ранее ФИФА официально сообщила, что не обнаружила доказательств нарушений антидопинговых правил игроками сборной России и сообщила результаты своего расследования Всемирному антидопинговому агентству . ВАДА согласилось с решением футбольной ассоциации закрыть дело.

При этом в антидопинговом агентстве США требуют более тщательной проверки на допинг российских футболистов. Британские СМИ также намекнули на то, что в сборной России якобы может быть допинг.

В воскресенье россиянам предстоит игра 1/8 финала со сборной Испании. Матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники» в 17.00.