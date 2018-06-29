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Губернатор открестился от твита о сборной Германии
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Липецкий губернатор открестился от скандального твита о немцах 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Липецкой области Олег Королев заявил, что ранее появившийся в его Twitter пост о вылете Германии с ЧМ из-за мести жертв войны, «наляпал» кто-то из недоброжелателей.
«Кто-то опять мне в Твиттере наляпал… теперь про немцев в футболе. Видно, этот «кто-то» крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции, СП и т.д). Дорожим сотрудничеством с ними, как и с др инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно», — написал Королев в Twitter.
Напомним, днем в пятницу в аккаунте Королева появился твит — реакция на вылет сборной Германии с ЧМ-2018. В нем говорилось, что это произошло потому, что «на этой земле они развязали две мировые войны, и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им».
Твит вызвал негативную реакцию и был удален.
Напомним, 27 июня сборная Германии проиграла корейцам со счетом 0:2 и заняла последнее место в группе, хотя является действующим чемпионом мира.
Сборная Германии обратилась к болельщикам и поблагодарила Россию за гостеприимство.
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