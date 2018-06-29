Губернатор открестился от твита о сборной Германии

Кто-то опять мне в Твиттере наляпал…теперь про немцев в футболе. Видно, этот "кто-то" крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции, СП и т.д). Дорожим сотрудничеством с ними, как и с др инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно. — Олег Королев (@Korolev_O_P) 29 июня 2018 г.