Губернатор открестился от твита о сборной Германии

Губернатор Липецкой области Олег Королев заявил, что ранее появившийся в его Twitter пост о вылете Германии с ЧМ из-за мести жертв войны, «наляпал» кто-то из недоброжелателей.
«Кто-то опять мне в Твиттере наляпал… теперь про немцев в футболе. Видно, этот «кто-то» крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции, СП и т.д). Дорожим сотрудничеством с ними, как и с др инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно», — написал Королев в Twitter.
Кто-то опять мне в Твиттере наляпал…теперь про немцев в футболе. Видно, этот "кто-то" крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции, СП и т.д). Дорожим сотрудничеством с ними, как и с др инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно. — Олег Королев (@Korolev_O_P) 29 июня 2018 г.
Напомним, днем в пятницу в аккаунте Королева появился твит — реакция на вылет сборной Германии с ЧМ-2018. В нем говорилось, что это произошло потому, что «на этой земле они развязали две мировые войны, и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им».
Высокопоставленный чиновник из Липецка — о вылете сборной Германии с ЧМ-2018. pic.twitter.com/tOFxawiqkd— Киса и Ося (@titojiv) 29 июня 2018 г.
Твит вызвал негативную реакцию и был удален.
Напомним, 27 июня сборная Германии проиграла корейцам со счетом 0:2 и заняла последнее место в группе, хотя является действующим чемпионом мира.
Сборная Германии обратилась к болельщикам и поблагодарила Россию за гостеприимство.