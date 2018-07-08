Сборная России встретится с болельщиками 8 июля на Воробьевых горах

Тренерский штаб и футболисты сборной России приедут 8 июля в фан-зону, расположенную на Воробьевых горах, чтобы пообщаться со своими болельщиками. Встреча начнется в 16:00 по московскому времени.

"Друзья! Приходите, мы вас ждем!" — сообщает официальный "Твиттер" сборной России, анонсирующий приезд команды на Воробьевы горы, которая хочет поблагодарить болельщиков за поддержку.

Российская сборная рано утром прилетела из Сочи в Москву после поражения по пенальти от хорватов в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Россияне на домашнем мировом первенстве показали лучший результат в своей истории.