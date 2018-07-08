Ещё
Сборная России встретится с болельщиками
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная России встретится с болельщиками 8 июля на Воробьевых горах 

Вести.Ru 50 минут назад
Фото: Reuters
Тренерский штаб и футболисты сборной России приедут 8 июля в фан-зону, расположенную на Воробьевых горах, чтобы пообщаться со своими болельщиками. Встреча начнется в 16:00 по московскому времени.
"Друзья! Приходите, мы вас ждем!" — сообщает официальный "Твиттер" сборной России, анонсирующий приезд команды на Воробьевы горы, которая хочет поблагодарить болельщиков за поддержку.
Российская сборная рано утром прилетела из Сочи в Москву после поражения по пенальти от хорватов в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Россияне на домашнем мировом первенстве показали лучший результат в своей истории.
Вести.Ru: последние новости
Федор Смолов высказался по поводу нереализованного пенальти Футбольной сборной России пообещали за победу грузовик колбасы Станислав Черчесов: не смогли сказку сделать былью
Комментарии  Ещё 111 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему проиграла сборная России194
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу154
Путин отреагировал на проигрыш сборной России175
«Еще вопросы есть?» Черчесов сорвался на журналиста126
Раскрыт «заговор» в матче России с Хорватией772
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:15
Овечкин прокомментировал успех сборной
Хоккей Прочее
00:19
«Зенит» спародировал симуляции Неймара
Футбол Киберспорт
00:36
Сборная России обратилась к болельщикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Россияне нашли способ накликать беду на Хорватию
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Раскрыт «заговор» в матче России с Хорватией
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:22
В Москве умер иностранный болельщик
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:42
Кокошник стал главным сувениром мундиаля
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение