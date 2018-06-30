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Маскерано завершил карьеру в сборной
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Маскерано объявил о завершении выступлений за сборную Аргентины по футболу 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Полузащитник сборной Аргентины по футболу Хавьер Маскерано объявил о завершении выступлений за национальную команду. Слова игрока приводит издание Ole.
В субботу сборная Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира уступила команде Франции со счетом 3:4.
"Мы закончили эту историю, мы бились до конца, — сказал 34-летний Маскерано. — Матч был безумен, мы начали не очень хорошо, нам удалось вернуться в игру, но когда французы сравняли счет, это очень сильно ударило по нам. Отныне я просто болельщик аргентинской сборной, это конец".
Маскерано выступал за сборную Аргентины с 2003 года. Вместе с национальной командой он выходил в финал чемпионата мира 2014 года, четырежды играл в решающем матче Кубка Америки. Также полузащитник становился двукратным олимпийским чемпионом и победителем молодежного чемпионата мира.
Кроме того, Маскерано, который сейчас выступает за китайский "Хэбэй Чайна Форчун", выигрывал чемпионат Аргентины в составе "Ривер Плейта", чемпионат Бразилии с "Коринтиансом". В составе "Барселоны" он стал пятикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка Испании, трехкратным обладателем Суперкубка страны, двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, двукратным победителем клубного чемпионата мира.
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