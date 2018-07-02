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Король Испании поздравил Путина с победой
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Король Испании поздравил Путина с победой сборной России 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: Reuters
Король Испании Филипп VI поздравил президента России Владимира Путина с победой национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата мира, сообщает "Советский спорт".
Отмечается, что глава российского государства пригласил монарха в Россию в любое время.
Сборная России одержала победу над командой Испании в серии послематчевых пенальти. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе "Лужники", завершилась со счетом 2:1.
Ранее чемпион Европы 1960 года Виктор Понедельник поделился мнением о матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года между сборными России и Испании.
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