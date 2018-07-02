Король Испании поздравил Путина с победой сборной России

Отмечается, что глава российского государства пригласил монарха в Россию в любое время.

Сборная России одержала победу над командой Испании в серии послематчевых пенальти. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе "Лужники", завершилась со счетом 2:1.