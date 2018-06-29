Швеция отказалась от бойкота ЧМ-2018

Шведское правительство приняло решение не бойкотировать чемпионат мира по футболу в России, сообщает "Советский спорт".
Об этом заявила министр иностранных дел страны Маргот Валльстрем газете Aftonbladet.
"Мы считаем, что в нынешней ситуации важно поддержать нашу сборную, и мы приняли такое решение, посоветовавшись с Данией и Великобританией", — сказала Валльстрем.
О провале бойкота мундиаля сообщило агентство Bloomberg. Оно заявило о том, что лишь официальные лица Великобритании и Исландии отказались приехать на чемпионат мира. А министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что Лондон не собирался бойкотировать турнир.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 16-го дня чемпионата мира.
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