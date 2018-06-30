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Сборные Франции и Уругвая встретятся в четвертьфинале чемпионата мира — 2018
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Сборные Франции и Уругвая встретятся в четвертьфинале чемпионата мира — 2018 

Чемпионат.com 56 минут назад
Фото: АиФ-Кубань
Сборная Уругвая одержала победу над Португалией в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:1 в пользу южноамериканцев.
Уругвай вышел в 1/4 финала ЧМ-2018, где встретится с командой Франции, одолевшей в 1/8 финала Аргентину (4:3). Игра пройдёт 6 июля в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе.
Чемпионат мира — 2018 проходит в 11 городах России. Финальный матч турнира состоится в Москве 15 июля.
Турнирную сетку ЧМ-2018 можно посмотреть на «Чемпионате».
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