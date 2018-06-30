Сборные Франции и Уругвая встретятся в четвертьфинале чемпионата мира — 2018

Сборная Уругвая одержала победу над Португалией в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:1 в пользу южноамериканцев.

Уругвай вышел в 1/4 финала ЧМ-2018, где встретится с командой Франции, одолевшей в 1/8 финала Аргентину (4:3). Игра пройдёт 6 июля в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе.

Чемпионат мира — 2018 проходит в 11 городах России. Финальный матч турнира состоится в Москве 15 июля.

Турнирную сетку ЧМ-2018 можно посмотреть на «Чемпионате».