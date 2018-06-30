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Роналду станцевал на тренировке
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Роналду станцевал на тренировке сборной Португалии 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: Reuters
Сборная Португалии по футболу проводит тренировку в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 против команды Уругвая, сообщает "Советский спорт".
Во время занятия в "команде избранных" царило приподнятое настроение, о чем свидетельствует танец лидера португальцев Криштиану Роналду, который он исполнил в ходе тренировки.
Видео разместил твиттер-аккаунт Goal.
Матч Уругвай — Португалия состоится сегодня. Игра начнется в 21.00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что сборная Португалии прилетела в Сочи на матч 1/8 финала ЧМ-2018 против Уругвая.
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