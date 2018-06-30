Россия стала чемпионом мира среди команд болельщиков

Команда России стала чемпионом мира по футболу среди болельщиков

Команда болельщиков сборной России по футболу стала победителем неофициального чемпионата мира под названием "Футбол объединяет", который проходил 29-30 июня в Санкт-Петербурге. В финале россияне обыграли болельщиков из Алжира со счетом 3:1.

Турнир организован при поддержке Российского футбольного союза (РФС) и клуба болельщиков Russia Unites, он прошел под девизом акции Gentlefan, в нем приняли участие 15 команд. Матчи состоялись на трех полях стадиона "Динамо" в Санкт-Петербурге. В них могли принять участие игроки в возрасте от 25 лет, не занимавшиеся ранее футболом профессионально. Игры проходили в формате "8 на 8", в два тайма по 20 минут.

Следом за командой России расположились алжирцы. Третье место заняли болельщики из Италии, четвертое — киприоты. На пятой строчке команда "Россия-2", шестыми стали сенегальцы, седьмыми — перуанцы, восьмыми — камерунцы.

Команды, проигравшие в первый день во время группового этапа, разыграли между собой специальный кубок Russia Unites, который выиграли болельщики из Марокко. Они в финале розыгрыша обыграли фанатов из Китая со счетом 2:0. Ниже расположились команды из Австралии, Колумбии, сборной мира, Египта и Нигерии.

Акция Gentlefan направлена на налаживание дружеских отношений с болельщиками из разных стран до и во время чемпионата мира. Первая подобная акция прошла весной 2017 года в Ростове-на-Дону накануне игры "Ростов" — "Манчестер Юнайтед" . Английским фанатам перед матчем подарили теплые пледы.