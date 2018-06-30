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Россия стала чемпионом мира среди команд болельщиков
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Команда России стала чемпионом мира по футболу среди болельщиков 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Команда болельщиков сборной России по футболу стала победителем неофициального чемпионата мира под названием "Футбол объединяет", который проходил 29-30 июня в Санкт-Петербурге. В финале россияне обыграли болельщиков из Алжира со счетом 3:1.
Турнир организован при поддержке Российского футбольного союза (РФС) и клуба болельщиков Russia Unites, он прошел под девизом акции Gentlefan, в нем приняли участие 15 команд. Матчи состоялись на трех полях стадиона "Динамо" в Санкт-Петербурге. В них могли принять участие игроки в возрасте от 25 лет, не занимавшиеся ранее футболом профессионально. Игры проходили в формате "8 на 8", в два тайма по 20 минут.
Следом за командой России расположились алжирцы. Третье место заняли болельщики из Италии, четвертое — киприоты. На пятой строчке команда "Россия-2", шестыми стали сенегальцы, седьмыми — перуанцы, восьмыми — камерунцы.
Команды, проигравшие в первый день во время группового этапа, разыграли между собой специальный кубок Russia Unites, который выиграли болельщики из Марокко. Они в финале розыгрыша обыграли фанатов из Китая со счетом 2:0. Ниже расположились команды из Австралии, Колумбии, сборной мира, Египта и Нигерии.
Акция Gentlefan направлена на налаживание дружеских отношений с болельщиками из разных стран до и во время чемпионата мира. Первая подобная акция прошла весной 2017 года в Ростове-на-Дону накануне игры "Ростов" — "Манчестер Юнайтед". Английским фанатам перед матчем подарили теплые пледы.
Проект был продолжен в марте 2017 года, когда билеты на товарищескую игру сборных России и Кот-д'Ивуара в Краснодаре получили около 200 студентов из Африки, проходящих обучение в краснодарских вузах. Они были встречены краснодарскими любителями футбола и бывшим полузащитником сборной России, инспектором Российского футбольного союза по борьбе с расизмом Алексеем Смертиным. Гостей напоили чаем из огромного самовара.
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