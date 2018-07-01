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Самая красивая болельщица пришла поддержать Россию
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Самая красивая болельщица пришла поддержать Россию 

Рамблер 1 час назад
Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Elmar Kremser
Самая красивая российская болельщица ЧМ-2018 Наталья Немчинова заранее приехала в «Лужники» на матч России с Испанией (1 июля) в 1/8 финала ЧМ-18. Девушка никогда не остается незамеченной, десятки болельщиков просят ее сделать ее совместные фото.
Ранее популярная девушка дала напутствие России перед матчем с Испанией.
«Дорогие наши ребята, вы уже для нас герои. Вы сделали невозможное, подарили нам праздник. От лица всех болельщиков хочу пожелать вам удачи. Надеюсь, вы проанализировали все ошибки. Надеюсь, что будете самыми сильными и покажете всему миру, что вы русские и вы сила. Желаю только победы и посылаю вам всю свою любовь и красоту», — сказала она.
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