Самая красивая болельщица пришла поддержать Россию

Самая красивая российская болельщица ЧМ-2018 Наталья Немчинова заранее приехала в «Лужники» на матч России с Испанией (1 июля) в 1/8 финала ЧМ-18. Девушка никогда не остается незамеченной, десятки болельщиков просят ее сделать ее совместные фото.

Ранее популярная девушка дала напутствие России перед матчем с Испанией.