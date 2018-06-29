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Аргентина попросила наказать своего болельщика за шутку
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Власти Аргентины попросили наказать своего болельщика за насмешку над другим фанатом на ЧМ 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Аргентины попросили лишить чиновника из населенного пункта Папагайос (провинции Сан-Луис) права посещать матчи чемпионата мира по футболу в России из-за насмешки над болельщиком-арабом. Об этом сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич в своем Twitter.
Ранее в социальных сетях появилось видеозапись, на которой аргентинец Хуан Пабло Ольгин просит болельщика-араба, не знающего испанский язык, повторить за ним призыв взорвать футбольный клуб из аргентинского города Насчель.
"Ольгин занимает пост секретаря по юридическим вопросам Папагайос, Сан-Луис. В России он призвал подложить бомбу в клуб "Насчель", использовав и опорочив человека в тюрбане. Мы попросили отозвать его Fan ID, потому что он не только повел себя безответственно, но и является госслужащим ", — написала Буллрич.
После того, как видеозапись широко разошлась в интернете, Ольгин извинился за свой поступок.
Ранее двое аргентинских болельщиков были лишены права посещать матчи ЧМ из-за видеозаписей, на которых они просили не знающих испанский язык девушек повторить за ними непристойные фразы. Кроме того, власти южноамериканской республики просили выслать из России более 20 аргентинских болельщиков за драку в Нижнем Новгороде. Их Fan ID были также отозваны.
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