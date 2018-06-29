Аргентина попросила наказать своего болельщика за шутку

Власти Аргентины попросили наказать своего болельщика за насмешку над другим фанатом на ЧМ

Власти Аргентины попросили лишить чиновника из населенного пункта Папагайос (провинции Сан-Луис) права посещать матчи чемпионата мира по футболу в России из-за насмешки над болельщиком-арабом. Об этом сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич в своем Twitter.

Ранее в социальных сетях появилось видеозапись, на которой аргентинец Хуан Пабло Ольгин просит болельщика-араба, не знающего испанский язык, повторить за ним призыв взорвать футбольный клуб из аргентинского города Насчель.

"Ольгин занимает пост секретаря по юридическим вопросам Папагайос, Сан-Луис. В России он призвал подложить бомбу в клуб "Насчель", использовав и опорочив человека в тюрбане. Мы попросили отозвать его Fan ID, потому что он не только повел себя безответственно, но и является госслужащим ", — написала Буллрич. Olguín es sec. de Asuntos Legales de Papagayos, #SanLuis. En #Rusia pidió poner una bomba al club Naschel, utilizando y estigmatizando al hombre con turbante. Hemos pedido que le retiren su Fan ID, porque a su accionar irresponsable se le suma el hecho de ser funcionario público pic.twitter.com/mbG5BcGwhC— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 28 июня 2018 г.

После того, как видеозапись широко разошлась в интернете, Ольгин извинился за свой поступок.

Ранее двое аргентинских болельщиков были лишены права посещать матчи ЧМ из-за видеозаписей, на которых они просили не знающих испанский язык девушек повторить за ними непристойные фразы. Кроме того, власти южноамериканской республики просили выслать из России более 20 аргентинских болельщиков за драку в Нижнем Новгороде. Их Fan ID были также отозваны.