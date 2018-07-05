Бразилия объявила стартовый состав на игру с Бельгией

Тите огласил состав сборной Бразилии на матч 1/4 финала ЧМ-2018 с Бельгией

Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил стартовый состав команды на предстоящий матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2018 года против сборной Бельгии.

Матч 1/4 финала ЧМ-2018 Бразилия — Бельгия состоится 6 июля. Начало в 21:00.

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