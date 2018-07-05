Бразилия объявила стартовый состав на игру с Бельгией

Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил стартовый состав команды на предстоящий матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2018 года против сборной Бельгии.
По словам специалиста, с первых минут на поле стадиона «Казань Арена» выйдут Алисон, Фагнер, Тиаго Силва, Миранда, Марсело, Фернандиньо, Паулиньо, Фелипе Коутиньо, Виллиан, Неймар, Габриэл Жезус.
Матч 1/4 финала ЧМ-2018 Бразилия — Бельгия состоится 6 июля. Начало в 21:00.
Ранее сообщалось, что в Казани появились граффити с изображением Неймара.