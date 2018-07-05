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Бразилия объявила стартовый состав на игру с Бельгией
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Тите огласил состав сборной Бразилии на матч 1/4 финала ЧМ-2018 с Бельгией 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил стартовый состав команды на предстоящий матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2018 года против сборной Бельгии.
По словам специалиста, с первых минут на поле стадиона «Казань Арена» выйдут Алисон, Фагнер, Тиаго Силва, Миранда, Марсело, Фернандиньо, Паулиньо, Фелипе Коутиньо, Виллиан, Неймар, Габриэл Жезус.
Матч 1/4 финала ЧМ-2018 Бразилия — Бельгия состоится 6 июля. Начало в 21:00.
Ранее сообщалось, что в Казани появились граффити с изображением Неймара.
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Комментарии1  Ещё 126 источников 
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