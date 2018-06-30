Дзюба вызвался встать в ворота сборной России

Нападающий сборной России Артем Дзюба часть тренировочного занятия в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 против команды Испании провел в воротах, сообщает сайт "Матч ТВ".

После тренировки форвард рассказал, что готов встать в ворота команды и в серии послематчевых пенальти.

"Нервы будут для всех. Пенальти — это лотерея психологическая. Может быть, я вообще в ворота встану на пенальти, посмотрим. Я ведь тренировался", — заявил футболист.

Матч Испания — Россия состоится 1 июля на столичном стадионе "Лужники".