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Дзюба вызвался встать в ворота
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Дзюба вызвался встать в ворота сборной России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной России Артем Дзюба часть тренировочного занятия в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 против команды Испании провел в воротах, сообщает сайт "Матч ТВ".
После тренировки форвард рассказал, что готов встать в ворота команды и в серии послематчевых пенальти.
"Нервы будут для всех. Пенальти — это лотерея психологическая. Может быть, я вообще в ворота встану на пенальти, посмотрим. Я ведь тренировался", — заявил футболист.
Матч Испания — Россия состоится 1 июля на столичном стадионе "Лужники".
Ранее сообщалось, что главный тренер "Спартака" не хочет видеть Дзюбу в составе команды.
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