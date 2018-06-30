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Де Хеа сыграет в стартовом составе сборной Испании
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Де Хеа сыграет в стартовом составе сборной Испании в матче с Россией 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Главный тренер сборной Испании по футболу Фернандо Йерро подтвердил, что вратарь команды Давид Де Хеа займёт место в стартовом составе в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года с национальной командой России.
«Да, Де Хеа будет играть. Уважаю все мнения, но принимаю решения я, и у меня есть чёткие представления об игре против России», — приводит слова Йерро «Спорт-Экспресс».
Испанский голкипер, по мнению журналистов, совершил несколько ошибок в матчах группового этапа ЧМ-2018.
Матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания — Россия состоится 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».
Ранее главный тренер сборной Испании рассказал, чем опасна команда России, в преддверии матча 1/8 финала ЧМ.
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