Де Хеа сыграет в стартовом составе сборной Испании в матче с Россией

Главный тренер сборной Испании по футболу Фернандо Йерро подтвердил, что вратарь команды Давид Де Хеа займёт место в стартовом составе в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года с национальной командой России. «Да, Де Хеа будет играть. Уважаю все мнения, но принимаю решения я, и у меня есть чёткие представления об игре против России», — приводит слова Йерро «Спорт-Экспресс». Испанский голкипер, по мнению журналистов, совершил несколько ошибок в матчах группового этапа ЧМ-2018. Матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания — Россия состоится 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». Ранее главный тренер сборной Испании рассказал, чем опасна команда России, в преддверии матча 1/8 финала ЧМ.