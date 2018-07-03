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В футболе разразился новый допинговый скандал
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В футболе разразился новый допинговый скандал 

Рамблер 4 часа назад
Скандальный немецкий журналист Хайо Зеппельт выпустил новый фильм о допинге, сообщает «Чемпионат».
Новая работа немца под названием «Тайны о допинге: бразильский двенадцатый игрок — хитрости в стране футбола» посвящена применению допинга футболистами в Бразилии, а также в других странах Южной Америки.
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Так же как и в случае с обвинениями в адрес России, Зеппельт «раскрыл» систематичность применения запрещенных веществ бразильцами, а также помощь им в этом врача из Сан-Паулу Мохамада Бараката.
В связях с ним журналист обвинил многих известных спортсменов, однако по имени назвал лишь одного — перуанца Паоло Герреро, в 2017 году отстраненного от соревнований за употребление кокаина, однако допущенного до участия в чемпионате мира по футболу 2018 года.
В 2014-м и 2016-м годах Хайо Зеппельт выпустил два документальных фильма о применении допинга в России. Первый из них стал поводом для расследования Всемирного антидопингового агентства и последовавшего лишения Всероссийской федерации легкой атлетики членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
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