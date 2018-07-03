В футболе разразился новый допинговый скандал

Скандальный немецкий журналист Хайо Зеппельт выпустил новый фильм о допинге, сообщает «Чемпионат».

Новая работа немца под названием «Тайны о допинге: бразильский двенадцатый игрок — хитрости в стране футбола» посвящена применению допинга футболистами в Бразилии, а также в других странах Южной Америки.

Так же как и в случае с обвинениями в адрес России, Зеппельт «раскрыл» систематичность применения запрещенных веществ бразильцами, а также помощь им в этом врача из Сан-Паулу Мохамада Бараката.

В связях с ним журналист обвинил многих известных спортсменов, однако по имени назвал лишь одного — перуанца Паоло Герреро, в 2017 году отстраненного от соревнований за употребление кокаина, однако допущенного до участия в чемпионате мира по футболу 2018 года.