Зеппельт анонсировал новый фильм о допинге 

July 1st 11:50 pm GER local time — one day before the World Cup match BRA — MEX: New episode of ARD‘s «Doping Top secret». Title: «Brazil‘s 12th man». The widespread culture of cheating in the country with the most football doping cases worldwide @daserste @sportschau @rbb_Sport— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 30 июня 2018 г.