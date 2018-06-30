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Зеппельт анонсировал новый фильм о допинге
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Зеппельт анонсировал новый фильм о допинге 

News.ru 30 июня 2018
Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
Журналист расскажет о применении запрещённых препаратов в футболе
Немецкий журналист Хайо Зеппельт приготовил новый фильм о применении допинга в бразильском футболе. Он будет показан накануне матча чемпионата мира между Бразилией и Мексикой.
«1 июля в 23.50 по местному времени за день до матча чемпионата мира между Бразилией и Мексикой выйдет фильм "12-й игрок Бразилии"», — написал Зеппельт в Twitter.
По словам журналиста, в Бразилии было обнаружено наибольшее количество допинг-случаев в мире.
Ранее Зеппельт обвинял Россию в применении допинга. Немецкий журналист является одним из создателей фильма о допинге в российском спорте. Его работа была показана на немецком телеканале ARD.
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