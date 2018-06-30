Зеппельт анонсировал новый фильм о допинге

Журналист расскажет о применении запрещённых препаратов в футболе

Немецкий журналист Хайо Зеппельт приготовил новый фильм о применении допинга в бразильском футболе. Он будет показан накануне матча чемпионата мира между Бразилией и Мексикой.

«1 июля в 23.50 по местному времени за день до матча чемпионата мира между Бразилией и Мексикой выйдет фильм "12-й игрок Бразилии"», — написал Зеппельт в Twitter.

July 1st 11:50 pm GER local time — one day before the World Cup match BRA — MEX: New episode of ARD‘s «Doping Top secret». Title: «Brazil‘s 12th man». The widespread culture of cheating in the country with the most football doping cases worldwide @daserste @sportschau @rbb_Sport— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 30 июня 2018 г. По словам журналиста, в Бразилии было обнаружено наибольшее количество допинг-случаев в мире.

Ранее Зеппельт обвинял Россию в применении допинга. Немецкий журналист является одним из создателей фильма о допинге в российском спорте. Его работа была показана на немецком телеканале ARD.