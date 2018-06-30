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Лещенко дал прогноз на матч Испания — Россия
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Лев Лещенко считает, что Россия может обыграть Испанию по пенальти 

ТАСС 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Сборная России на чемпионате мира по футболу имеет шанс сыграть вничью и даже обыграть команду из Испании в матче 1/8 финала 1 июля. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал в субботу народный артист России Лев Лещенко, записавший песню-посвящение турниру "Забей!".
"Если выйдем победным составом, которым играли с Саудовской Аравией и Египтом, то, думаю, есть шансы сыграть вничью, а может, и победим по пенальти", — сказал Лещенко.
По мнению певца, российская команда готова к достойной игре с испанцами. "Я думаю, что наши должны оказать достойное сопротивление, — отметил он. — У команды есть настрой, к тому же они понимают, что футбольный чемпионат станет менее интересным, если перестанут участвовать хозяева".
Сборные России и Испании встретятся в воскресенье на стадионе "Лужники" в Москве.
Сборная России на групповом этапе турнира переиграла команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и уступила уругвайцам (0:3). Россияне заняли второе место в группе и вышли в плей-офф чемпионата мира.
Первый в истории домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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