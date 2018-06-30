Овечкин посетит матч Россия — Испания в «Лужниках»

Обладатель Кубка Стэнли, капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил, что посетит матч 1/8 чемпионата мира 2018 года по футболу между сборными России и Испании.

«Завтра! За наших!» — написал Овечкин в своём Instagram и опубликовал в историях фотографию с паспортом болельщика.

Матч Россия — Испания состоится 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17:00.

Ранее сборная России по футболу записала видеообращение к болельщикам перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2018 года с национальной командой Испании.