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Овечкин посетит матч Россия — Испания
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Овечкин посетит матч Россия — Испания в «Лужниках» 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Обладатель Кубка Стэнли, капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил, что посетит матч 1/8 чемпионата мира 2018 года по футболу между сборными России и Испании.
«Завтра! За наших!» — написал Овечкин в своём Instagram и опубликовал в историях фотографию с паспортом болельщика.
Матч Россия — Испания состоится 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17:00.
Ранее сборная России по футболу записала видеообращение к болельщикам перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2018 года с национальной командой Испании.
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