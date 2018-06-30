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Черышев: мы можем победить любую команду
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Черышев: мы можем победить любую команду 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник сборной России Денис Черышев поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с командой Испании. Об этом сообщает ТАСС.
"В Испании прекрасная команда. Может быть, это самая сильная команда мира или она, по крайней мере, приближается к этому.
Но у нас тоже есть свои преимущества, давайте рассчитывать на них. Мы можем победить любую команду, и в это надо верить", — сказал Черышев.
Ранее сообщалось, что сборная России тренируется в полном составе перед матчем 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с командой Испании.
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