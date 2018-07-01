Выдра Гарри предсказала результат матча Россия — Испания

Обитатель аквариума в Сочи выдра Гарри сделал прогноз на матч 1/8 чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные России и Испании.

В сочинском аквариуме сообщили РИА «Новости» , что из двух мячей, раскрашенных в цвета национальных флагов команд, Гарри отдал предпочтение желто-красному мячу испанской команды, таким образом предсказав победу соперников России.

«Но мы верим в победу сборной России, хотя соперник у нас очень сильный», — сообщил собеседник агентства.

Ранее Гарри верно предсказал победу сборной России в матчах против команды Саудовской Аравии и Египта.

Матч Россия — Испания состоится в воскресенье в 17.00 в Москве на стадионе «Лужники».