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Выдра Гарри предсказала результат матча Россия — Испания
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Выдра Гарри предсказала результат матча Россия — Испания 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Обитатель аквариума в Сочи выдра Гарри сделал прогноз на матч 1/8 чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные России и Испании.
В сочинском аквариуме сообщили РИА «Новости», что из двух мячей, раскрашенных в цвета национальных флагов команд, Гарри отдал предпочтение желто-красному мячу испанской команды, таким образом предсказав победу соперников России.
«Но мы верим в победу сборной России, хотя соперник у нас очень сильный», — сообщил собеседник агентства.
Ранее Гарри верно предсказал победу сборной России в матчах против команды Саудовской Аравии и Египта.
Матч Россия — Испания состоится в воскресенье в 17.00 в Москве на стадионе «Лужники».
Ранее в воскресенье вице-президент Федерации дзюдо России, бизнесмен Борис Ротенберг дал прогноз на матч Россия — Испания.
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