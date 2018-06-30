Лидера сборной России заподозрили в допинге

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РФС: все футболисты сборной России строго соблюдают антидопинговые правила 

ТАСС 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Все игроки сборной России по футболу строго соблюдают антидопинговые правила, и предпринимаемые некоторыми иностранными СМИ попытки обвинить Дениса Черышева в обратном основаны на искаженной информации. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
"РФС официально заявляет, что все игроки национальной сборной России строго соблюдают антидопинговые правила. Предпринимаемые некоторыми иностранными СМИ попытки обвинить Дениса Черышева в обратном основаны на информации, искаженной одним из СМИ и ошибочно распространенной в июле 2017 года, — говорится в заявлении. — Речь идет о статье про лечение Черышева клубными врачами "Вильрреала" богатой тромбоцитами плазмой (PRP-терапия), которая не относится к запрещенным субстанциям. Журналист, бравший интервью у Дмитрия Черышева, отца футболиста, неверно интерпретировал его слова и назвал PRP-терапию "лечением с использованием гормонов роста", что в корне искажает суть сказанного, что подтверждается аудиозаписью интервью и самим СМИ".
"При этом отмечаем, что информация о ходе лечения потенциального игрока сборной еще в 2016 году была проверена медицинским комитетом РФС, и никаких возможных нарушений антидопингового законодательства выявлено не было, — говорится в заявлении. — Лечение проходило строго в рамках правил, и необходимости в оформлении разрешений на терапевтическое использование каких-либо субстанций и оповещения испанского антидопингового агентства не было".
Сборная России ведет подготовку к матчам 1/8 финала чемпионата мира с командой Испании. Встреча пройдет 1 июля на московском стадионе "Лужники".
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