Как Неймар вывел Бразилию в четвертьфинал ЧМ по футболу

Сборная Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу победила национальную команду Мексики со счётом 2:0. Главным героем встречи стал нападающий пентакампеонов Неймар, записавший себе в актив победный мяч и голевую передачу. Как проходила встреча на «Самара Арене» — в материале RT.

Назвать квалификацию сборной Бразилии в плей-офф чемпионата мира по футболу с первого места в группе уверенной сложно было при всём желании. Да, пентакампеоны в трёх матчах пропустили всего один мяч, и тот с пенальти, при этом нанеся по воротам соперников 56 ударов и отдав в общей сложности 89,1% точных передач. Однако столь внушительная статистика не должна была вводить в заблуждение — в каждой из встреч, состоявшихся в Ростове, Петербурге и Москве, команда Тите отрезками смотрелась не столь убедительно, как хотелось бы её поклонникам.

В матче со Швейцарией у Неймара и компании возникали проблемы с контролем темпа. Взламывание обороны Коста-Рики продолжалось до 90-й минуты, несмотря на колоссальное количество голевых моментов. А игра с Сербией оставила открытыми вопросы организации позиционного нападения (последнее строилось преимущественно на проникающих передачах и индивидуальном мастерстве крайних форвардов) и невысокой плотности при игре в обороне.

С учётом не слишком яркой игры Неймара, вопросов о состоянии Марсело, а также огромного желания «ацтеков» прервать серию неудач в играх с принципиальным соперником на мундиалях, интрига противостояния в Самаре была нешуточная.

Наставник жёлто-зелёных заявил, что Марсело готов выйти на поле с первых минут. Тем не менее он оставил защитника «Реала» на скамейке запасных. Вместо него добывать путёвку в четвертьфинал на поле вышел Филипе Луис. Других перестановок Тите делать не стал, дав понять, что его полностью устраивает то, как выглядит его команда на данном этапе.

И по первым минутам встречи могло показаться, что это не самое правильное решение. Мексиканцы смотрелись гораздо симпатичнее. Они значительно быстрее переходили центр поля, находили партнёров передачами в свободных зонах и не стеснялись действовать максимально широко, используя скорость и технику Ирвинга Лосано и Карлоса Велы. Однако большая часть попыток фланговых нападающих обострить самостоятельно завершалась техническим браком на подступах к штрафной или медлительностью найденных на ударных позициях напарников.

Перекрасившийся в блондина накануне встречи Хавьер Эрнандес старался не меньше. Форвард часто опускался к центральному кругу, цепляясь за выносы защитников и моментально разгоняя атаки в случае пассивности опекунов, однако шансов проявить себя вблизи штрафной у него почти не было. Стоило Чичарито получить мяч, как рядом с ним вырастало сразу двое бразильцев.

Как итог, мексиканцы по итогам тайма не уступили сопернику в инициативе, но нанесли по его воротам втрое меньше ударов. Всё дело в том, что вдоволь насмотревшись на умения передней линии подопечных Хуана Карлоса Осорио, пентакампеоны включили высокий прессинг, прибавили в движении и мигом прибрали инициативу к своим рукам. Теперь уже их атаки волнами разбивались о защитные построения зелёных, а мячи после ударов Неймара, Филиппе Коутиньо и Габриэля Жезуса застревали в ногах оппонентов, свистели над перекладинами и находили перчатки Гильермо Очоа

Установившаяся в чаше арены духота явно усугубляла положение потративших достаточно много сил в первые полчаса встречи представителей зоны КОНКАКАФ. Они перестали торопиться при транзите мяча, а когда играли на отбой, всё чаще оставляли трио своих нападающих без поддержки из глубины. Что, разумеется, моментально отразилось на рисунке игры.

Перерыв должен был пойти «ацтекам» на пользу. Однако вернулись они из раздевалки в том же морально и физическом состоянии, что и уходили. От былой уверенности не осталось и следа, а центр поля теперь стал похож на зону пограничного контроля, в которой безраздельно властвовали получившие соответствующее разрешение Каземиро, Паулиньо и Коутиньо.

Открывать счёт в матче «селесао» должны были на 48-й минуте, но Очоа оказался готов к любимому фокусу Коутиньо со смещением в центр после розыгрыша углового на левом фланге. Голкипер вытащил мяч из ближнего угла, вовремя заметив, что закрутить в дальний полузащитнику «Барселоны» не позволит скопление игроков в штрафной.

А вот следующую угрозу вратарь ликвидировать не мог при всём желании. Неймар осознал, в каком направлении нужно работать, и повторил манёвр партнёра. С той лишь разницей, что сместившись в центр с любимого фланга, он не пробил, а отдал передачу пяткой на набиравшего скорость Виллиана. Первым движением хавбек погладил мяч носком бутсы, вторым пробросил его себе на ход, а третьим прострелил вдоль ворот. Стелившийся по центру вратарской Жезус замкнуть передачу не смог, в отличие от рванувшего на дальнюю штангу и имевшего долю секунды в запасе Неймар.

Дальнейшие события на поле до боли напоминали происходившее в матче с Сербией. Соперник раскрылся, и бразильцы пытались реализовать свой излюбленный план — поймать его на контратаках. И как во всех предыдущих матчах, скорее фаворит был близок к тому, чтобы увеличить преимущество, нежели уступавшая команда — сравнять счёт.