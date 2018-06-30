ФИФА оштрафовала РФС на 10 тысяч швейцарских франков за дискриминационный баннер

Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Российский футбольный союз (РФС) на 10 тысяч швейцарских франков за дискриминационный баннер на матче второго тура группового раунда чемпионата мира между российской команды и сборной Уругвая. Об этом ТАСС сообщили пресс-службе ФИФА.

"РФС оштрафован за дискриминационный баннер, который был развернут на матче Уругвай — Россия", — сообщили в пресс-службе ФИФА.

Матч между сборными Уругвая и России прошел 25 июня в Самаре и завершился со счетом 3:0 в пользу южноамериканской команды. Благодаря этой победе уругвайцы заняли первое место группе А. Россияне завершили групповой раунд на втором месте.

В 1/8 финала уругвайцы 30 июня в Сочи сыграют с командой Португалии, сборная России 1 июля на московском стадионе "Лужники" встретятся с испанцами.