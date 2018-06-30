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Стали известны составы на матч Уругвай — Португалия
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Роналду вслед за Месси вылетел с ЧМ

Роналду и Пепе вошли в стартовый состав сборной Португалии на матч ЧМ с командой Уругвая 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Нападающий Криштиану Роналду и защитник Пепе вошли в стартовый состав сборной Португалии на матч 1/8 финала чемпионата мира с командой Уругвая. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Полностью стартовый состав сборной Португалии выглядит следующим образом: Руй Патрисиу, Пепе, Рафаэл Геррейру, Жозе Фонте, Жоау Мариу, Вильям Карвалью, Адриен Силва, Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Рикарду Перейра, Гонсалу Гедеш.
Состав сборной Уругвая выглядит следующим образом: Фернандо Муслера, Хосе Хименес, Диего Годин, Родриго Бентанкур, Найтан Нандес, Лукас Торрейра, Матиас Весино, Диего Лаксальт, Эдинсон Кавани, Луис Суарес, Мартин Касерес.
Матч состоится 30 июня на стадионе "Фишт" в Сочи, начало в 21:00 мск.
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