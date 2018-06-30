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СМИ: Сампаоли отправлен в отставку
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СМИ: Сампаоли отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Аргентины 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли отправлен в отставку со своего поста после поражения от национальной команды Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
Об этом сообщает 360 Sources.
По информации издания, Ассоциация футбола Аргентины (АФА) после завершения встречи объявила специалисту о том, что разрывает с ним контракт.
Соглашение Сампаоли с АФА было рассчитано на пять лет. Тренер возглавил сборную Аргентины в 2017 году.
Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал особенным матч с Аргентиной на ЧМ-2018.
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