Сампаоли спросили о возможной отставке

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли ответил на вопрос, уйдёт ли он в отставку после поражения команды в матче 1/8 финала чемпионата мира с Францией.
«Вы сказали, что мы вылетели, это болезненно, тем более что игроки приложили максимум усилий. Этот турнир был сложным., но цели в России мы не достигли. Я расстроен и огорчён. Но для меня тот факт, что нахожусь там, где я хотел, заставляет ответить, что я приму решение, но не сейчас», — сказал Сампаоли на пресс-конференции.
Ранее СМИ сообщили, что Сампаоли отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Аргентины.