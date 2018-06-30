Сампаоли спросили о возможной отставке

Сампаоли рассказал, уйдёт ли в отставку с поста главного тренера сборной Аргентины

Ранее СМИ сообщили, что Сампаоли отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Аргентины.

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