Неймар вдохновил детей на массовые симуляции

В YouTube появилось видео, в котором дети во время футбольной тренировки падают на газон и изображают сильнейшую боль, пародируя поведение футболиста сборной Бразилии Неймара, известного частыми симуляциями на поле.

«Эй, Неймар. Дети тренируются, чтобы стать таким, как ты. Выглядит неплохо, но, может, дашь какой-нибудь совет?» — написал в Twitter журналист Антонио Вуксанович, прикрепив видеозапись.

Видео было опубликовано 4 июля на YouTube и на момент публикации новости собрало 388 тысяч просмотров.

3 июля бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель назвал поведение Неймара позорным. По его мнению, за футболистом наблюдают дети, которые начинают подражать ему. Шмейхель призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) наказать бразильца, оказывающего плохое влияние на детей.

5 июля было подсчитано время лежания Неймара на газоне и симуляции. Футболист за четыре игры чемпионата мира по футболу пролежал на газоне 13 минут и 50 секунд. Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо поддержал форварда Неймара и призвал его «продолжать падать» на футбольном поле, если это понадобится.

В четвертьфинале чемпионата мира Бразилия сыграет с Бельгией. Турнир завершится 15 июля.