«Зенит» спародировал симуляции Неймара

В «Зените» посмеялись над симуляциями Неймара

Игроки футбольного клуба «Зенит» спародировали падения на поле бразильского нападающего Неймара. Видеоподражание Неймару опубликовано в твиттере петербургского клуба.

Ролик демонстрирует, как один из футболистов скатывается с горки, получив мяч.

«Вдохновлено Неймаром», — так подписано видео.

Ранее интернет-пользователи обвинили Неймара в симуляции во время игры со сборной Мексики на ЧМ-2018. На 71-й минуте матча бразилец лежал на газоне с мячом между стоп. Когда защитник мексиканцев Мигель Лаюн подошел и взял мяч, Неймар закричал и схватился за ногу.

Повтор доказал, что Лаюн действительно наступил на бразильца, но реакцию Неймара в Сети сочли наигранной. Пользователи опубликовали множество фотожаб с Неймаром.