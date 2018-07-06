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«Зенит» спародировал симуляции Неймара
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В «Зените» посмеялись над симуляциями Неймара 

Рамблер 9 часов назад
Игроки футбольного клуба «Зенит» спародировали падения на поле бразильского нападающего Неймара. Видеоподражание Неймару опубликовано в твиттере петербургского клуба.
Ролик демонстрирует, как один из футболистов скатывается с горки, получив мяч.
«Вдохновлено Неймаром», — так подписано видео.
Ранее интернет-пользователи обвинили Неймара в симуляции во время игры со сборной Мексики на ЧМ-2018. На 71-й минуте матча бразилец лежал на газоне с мячом между стоп. Когда защитник мексиканцев Мигель Лаюн подошел и взял мяч, Неймар закричал и схватился за ногу.
Повтор доказал, что Лаюн действительно наступил на бразильца, но реакцию Неймара в Сети сочли наигранной. Пользователи опубликовали множество фотожаб с Неймаром.
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